WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

Next-Investmentbeispiel 26.02.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.02.2021 wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Next-Aktie an diesem Tag 75,65 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Next-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,322 Next-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 132,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,68 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,68 Prozent gesteigert.

Next erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

