FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ocado Group-Investment abgeworfen

Vor Jahren Ocado Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Ocado Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Ocado Group-Anteile bei 3,75 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hat, hat nun 2 666,667 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 376,00 GBP, da sich der Wert einer Ocado Group-Aktie am 12.09.2023 auf 8,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,76 Prozent vermehrt.

Alle Ocado Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at