Profitabler Ocado Group-Einstieg? 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Ocado Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ocado Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,04 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,884 Ocado Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 2,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,05 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 20,95 Prozent verkleinert.

Ocado Group war somit zuletzt am Markt 1,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

