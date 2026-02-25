Ocado Group Aktie
FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Ocado Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,79 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 358,680 Ocado Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 2,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 840,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
