Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Investition
|
17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet
Ocado Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ocado Group-Papier an diesem Tag bei 2,32 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 317,789 Ocado Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,91 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 8 229,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,70 Prozent verkleinert.
Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
12:27
|Verluste in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
17.06.26
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.06.26
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)