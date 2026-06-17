FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Ocado Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ocado Group-Papier an diesem Tag bei 2,32 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 317,789 Ocado Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,91 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 8 229,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,70 Prozent verkleinert.

Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at