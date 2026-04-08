Ocado Group Aktie

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WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

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Ocado Group-Performance 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ocado Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,17 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ocado Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 193,424 Ocado Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ocado Group-Papiers auf 1,89 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 364,70 GBP wert. Mit einer Performance von -63,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ocado Group belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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