Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Profitabler Ocado Group-Einstieg?
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ocado Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Ocado Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ocado Group-Papier bei 6,35 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 574,307 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (2,27 GBP), wäre die Investition nun 3 567,38 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 64,33 Prozent vermindert.
Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
17:58
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
15:59
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
|
09:29