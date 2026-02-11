FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ocado Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ocado Group-Einstiegs gewesen.

Das Ocado Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ocado Group-Papier bei 6,35 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 574,307 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (2,27 GBP), wäre die Investition nun 3 567,38 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 64,33 Prozent vermindert.

Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at