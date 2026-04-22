Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

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Langfristige Performance 22.04.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ocado Group von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Ocado Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ocado Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ocado Group-Papier an diesem Tag bei 3,20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,250 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 68,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,18 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 31,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ocado Group einen Börsenwert von 1,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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