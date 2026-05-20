Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

Ocado Group-Investment im Blick 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ocado Group gewesen.

Am 20.05.2016 wurde die Ocado Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ocado Group-Papiers betrug an diesem Tag 2,70 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hat, hat nun 370,920 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 1,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 719,58 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 28,04 Prozent gleich.

Insgesamt war Ocado Group zuletzt 1,65 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

