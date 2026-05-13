FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Ocado Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,67 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ocado Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,083 Ocado Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ocado Group-Aktie auf 1,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,47 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ocado Group bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at