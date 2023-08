FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ocado Group bedeutet

Bei einem frühen Investment in Ocado Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Ocado Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ocado Group-Papier 20,53 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 487,092 Ocado Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.08.2023 4 566,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,38 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,33 Prozent abgenommen.

Alle Ocado Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at