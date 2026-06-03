FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Ocado Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ocado Group-Papier letztlich bei 3,58 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 27,917 Ocado Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 2,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,45 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,55 Prozent abgenommen.

Ocado Group wurde am Markt mit 1,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at