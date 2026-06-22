FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pearson-Aktien gewesen.

Am 22.06.2016 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pearson-Aktie bei 8,77 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Pearson-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,090 Pearson-Aktien. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 19.06.2026 1 295,49 GBP wert, da der Schlussstand 11,36 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,55 Prozent vermehrt.

Pearson wurde am Markt mit 6,80 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at