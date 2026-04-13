FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Anlegern gebracht.

Das Pearson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pearson-Anteile an diesem Tag bei 8,36 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Pearson-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,962 Pearson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 9,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,26 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,26 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Pearson belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at