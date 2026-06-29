Pearson Aktie

Pearson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Pearson-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Pearson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,72 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 933,271 Pearson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 11,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 975,27 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,75 Prozent angewachsen.

Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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