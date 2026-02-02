Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Profitabler Pearson-Einstieg?
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.02.2016 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Pearson-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 294,498 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 30.01.2026 12 393,53 GBP wert, da der Schlussstand 9,57 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,94 Prozent gesteigert.
Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: Wäre ein Investment in Pearson vor 3 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Pearson plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|11,11
|0,23%