WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Profitabler Pearson-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pearson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2016 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Pearson-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 294,498 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 30.01.2026 12 393,53 GBP wert, da der Schlussstand 9,57 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,94 Prozent gesteigert.

Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pearson plc

Analysen zu Pearson plc

Aktien in diesem Artikel

Pearson plc 11,11 0,23% Pearson plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

