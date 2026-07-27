Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Investmentbeispiel
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Pearson-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Pearson-Aktie 10,58 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,456 Pearson-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 12,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,93 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,93 Prozent gesteigert.
Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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