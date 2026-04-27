Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Frühe Anlage
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pearson-Papier an diesem Tag bei 8,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 243,008 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 318,83 GBP, da sich der Wert einer Pearson-Aktie am 24.04.2026 auf 10,72 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 318,83 GBP entspricht einer Performance von +33,19 Prozent.
Am Markt war Pearson jüngst 6,48 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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