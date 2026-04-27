FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pearson-Papier an diesem Tag bei 8,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 243,008 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 318,83 GBP, da sich der Wert einer Pearson-Aktie am 24.04.2026 auf 10,72 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 318,83 GBP entspricht einer Performance von +33,19 Prozent.

Am Markt war Pearson jüngst 6,48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at