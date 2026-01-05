FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pearson-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,26 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,741 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (10,20 GBP), wäre das Investment nun 1 404,27 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,43 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 6,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at