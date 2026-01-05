Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Investmentbeispiel
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pearson-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,26 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,741 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (10,20 GBP), wäre das Investment nun 1 404,27 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,43 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 6,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plcmehr Nachrichten
|
05.01.26
|FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26