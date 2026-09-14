Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Lukrative Pearson-Anlage?
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,82 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,877 Pearson-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 11,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 484,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,40 Prozent erhöht.
Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,95 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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