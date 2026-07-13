Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Anlage
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug an diesem Tag 8,29 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120,667 Pearson-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 530,06 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 10.07.2026 auf 12,68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,01 Prozent erhöht.
Pearson wurde am Markt mit 7,60 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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