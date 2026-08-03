FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pearson-Aktie bei 8,30 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,511 Pearson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 12,57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 514,82 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 51,48 Prozent.

Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 7,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at