Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Performance unter der Lupe
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06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Pearson-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,73 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 852,878 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 10,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 605,54 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,94 Prozent abgenommen.
Am Markt war Pearson jüngst 6,22 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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