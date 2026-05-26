FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pershing Square gewesen.

Am 26.05.2021 wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pershing Square-Anteile an diesem Tag 26,15 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,824 Pershing Square-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 40,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,71 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,71 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square belief sich zuletzt auf 7,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at