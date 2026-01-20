FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Pershing Square-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pershing Square-Anteile an diesem Tag bei 43,00 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,326 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 45,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,42 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 106,42 GBP entspricht einer Performance von +6,42 Prozent.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at