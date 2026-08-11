Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Profitables Pershing Square-Investment?
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11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pershing Square-Anteile an diesem Tag bei 29,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 336,700 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,12 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 171,72 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,72 Prozent angezogen.
Pershing Square markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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