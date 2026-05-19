Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Investmentbeispiel
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19.05.2026 10:04:09
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pershing Square-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,32 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 366,032 Pershing Square-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 40,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 780,38 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,80 Prozent gesteigert.
Pershing Square wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,09 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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