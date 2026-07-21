Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Rentable Pershing Square-Investition?
|
21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Pershing Square-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 380,933 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 353,57 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,54 Prozent angewachsen.
Der Pershing Square-Wert an der Börse wurde auf 6,68 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
|
10:04
|FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
10.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags stärker (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.07.26
|FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pershing Square von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)