Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Rentable Pershing Square-Investition? 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Pershing Square-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 380,933 Pershing Square-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 353,57 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,54 Prozent angewachsen.

Der Pershing Square-Wert an der Börse wurde auf 6,68 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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