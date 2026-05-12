FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Pershing Square eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Pershing Square-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pershing Square-Papiers betrug an diesem Tag 37,62 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Pershing Square-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,582 Pershing Square-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pershing Square-Aktie auf 41,68 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 107,92 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 107,92 GBP entspricht einer Performance von +10,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pershing Square einen Börsenwert von 7,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at