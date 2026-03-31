Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Investition im Blick
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,986 Pershing Square-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 1 534,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,36 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,45 Prozent gesteigert.
Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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