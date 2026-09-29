Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Rentabler Pershing Square-Einstieg? 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Pershing Square-Aktien gewesen.

Am 29.09.2025 wurde die Pershing Square-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pershing Square-Papier an diesem Tag bei 47,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Pershing Square-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,116 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 76,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,30 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,19 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Pershing Square belief sich jüngst auf 6,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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