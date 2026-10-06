FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Pershing Square eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Pershing Square-Aktie statt. Der Schlusskurs der Pershing Square-Aktie betrug an diesem Tag 29,38 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 34,037 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pershing Square-Papiers auf 36,92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 256,64 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 25,66 Prozent.

Pershing Square war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at