Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Performance unter der Lupe
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,60 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,008 Anteilen. Die gehaltenen Pershing Square-Papiere wären am 26.10.2026 794,12 GBP wert, da der Schlussstand 37,80 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,59 Prozent.
Insgesamt war Pershing Square zuletzt 6,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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