Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Pershing Square-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Pershing Square-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.09.2025 wurde das Pershing Square-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pershing Square-Anteile bei 43,68 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 228,938 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 997,25 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10,03 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Pershing Square einen Börsenwert von 6,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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