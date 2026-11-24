Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Profitable Pershing Square-Anlage?
|
24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pershing Square von vor einem Jahr angefallen
Am 24.11.2025 wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,92 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 208,681 Pershing Square-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 971,62 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 23.11.2026 auf 38,20 GBP belief. Damit wäre die Investition um 20,28 Prozent gesunken.
Insgesamt war Pershing Square zuletzt 6,49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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