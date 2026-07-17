Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Frühe Anlage
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17.07.2026 10:03:58
FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Persimmon von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Persimmon-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 338,753 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 3 736,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,03 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 3 736,45 GBP, was einer negativen Performance von 62,64 Prozent entspricht.
Insgesamt war Persimmon zuletzt 3,51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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