Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Rentabler Persimmon-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Persimmon von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Persimmon-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,27 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Persimmon-Aktie investiert, befänden sich nun 8,153 Persimmon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 10,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,89 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 85,89 GBP entspricht einer negativen Performance von 14,11 Prozent.
Der Marktwert von Persimmon betrug jüngst 3,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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