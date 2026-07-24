Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Frühe Anlage
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24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Persimmon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Persimmon-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,98 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hat, hat nun 6,258 Anteile im Depot. Die gehaltenen Persimmon-Aktien wären am 23.07.2026 67,52 GBP wert, da der Schlussstand 10,79 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,48 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Persimmon eine Marktkapitalisierung von 3,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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