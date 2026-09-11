FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Persimmon von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Persimmon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Persimmon-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Persimmon-Papier bei 27,47 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Persimmon-Aktie investierten, hätten nun 36,403 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (11,02 GBP), wäre das Investment nun 400,98 GBP wert. Damit wäre die Investition um 59,90 Prozent gesunken.

Alle Persimmon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at