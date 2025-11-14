FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr eingefahren

Phoenix Group Holdings Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Phoenix Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Phoenix Group-Anteile bei 4,95 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Phoenix Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,210 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,53 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Papiers am 13.11.2025 auf 6,81 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,53 Prozent.
Der Marktwert von Phoenix Group betrug jüngst 6,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
