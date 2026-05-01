Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Phoenix Group-Performance im Blick 01.05.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Phoenix Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.05.2025 wurde die Phoenix Group-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,96 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 677,852 Phoenix Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 7,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 684,56 GBP wert. Mit einer Performance von +26,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Phoenix Group belief sich jüngst auf 7,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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