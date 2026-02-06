Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

Frühes Investment 06.02.2026 10:04:18

FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Phoenix Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Phoenix Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,21 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 921,230 Phoenix Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Phoenix Group-Aktie auf 7,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 399,62 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 44,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Phoenix Group bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Phoenix Group Holdings 8,64 0,70% Phoenix Group Holdings

