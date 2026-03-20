FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phoenix Group von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Phoenix Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 396,009 Phoenix Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 6,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 311,38 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 6,89 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at