Phoenix Group Holdings Aktie

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WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Lukrativer Phoenix Group-Einstieg? 03.04.2026 10:03:38

FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Phoenix Group-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Phoenix Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 184,332 Phoenix Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 7,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 300,46 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Phoenix Group einen Börsenwert von 7,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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