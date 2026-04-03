FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Phoenix Group-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Phoenix Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 184,332 Phoenix Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 7,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 300,46 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Phoenix Group einen Börsenwert von 7,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at