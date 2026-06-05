FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Phoenix Group-Aktien gewesen.

Am 05.06.2023 wurden Phoenix Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 5,61 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Phoenix Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 178,126 Phoenix Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 351,09 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Anteils am 04.06.2026 auf 7,59 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,11 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Phoenix Group betrug jüngst 7,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at