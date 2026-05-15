FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Hätte sich ein Prudential-Investment vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Prudential-Aktien gewesen.

Das Prudential-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,71 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,397 Prudential-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Prudential-Anteile wären am 14.05.2026 997,44 GBP wert, da der Schlussstand 11,68 GBP betrug. Mit einer Performance von -0,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Prudential war somit zuletzt am Markt 28,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at