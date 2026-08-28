FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prudential-Aktien gewesen.

Am 28.08.2025 wurde das Prudential-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 9,66 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,477 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 1 048,74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,87 Prozent vermehrt.

Prudential wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,73 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at