FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,46 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 87,235 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 11,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 012,36 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,24 Prozent.

Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at