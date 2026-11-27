Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lohnende Prudential-Anlage?
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27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prudential-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,09 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 100,352 Prudential-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 10 442,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,49 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 4,42 Prozent vermehrt.
Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 22,52 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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