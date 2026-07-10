Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lukratives Prudential-Investment?
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10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Prudential-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,583 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 10,28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,51 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,49 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 25,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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